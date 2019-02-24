Правительство ОАЭ решило простить гражданам долги почти на $100 млн

СЕГОДНЯ 06:30 2019-02-24T06:30:29+03:00

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Власти Объединенных Арабских Эмиратов решили простить гражданам долги по кредитам на сумму около ста миллионов долларов. В субботу специальная правительственная комиссия достигла соглашения с 13 коммерческими банками по этому вопросу.

Задолженности будут прощены тем заемщикам, которые испытывают затруднения с выплатами. Общая сумма списанного долга составила 361 миллион дирхамов ОАЭ или 98 миллионов долларов, сообщает агентство Gulfnews.

Генеральный директор суда наследного принца Абу-Даби и председатель Высшего комитета Фонда урегулирования задолженности Джабер Мохаммад Ганем Аль-Сувейди пояснил, что решение принято для того, чтобы «обеспечить достойную жизнь всем эмиратцам и максимально возможный уровень социальной стабильности». Этим жестом правительство страны оказало помощь более чем трем тысячам граждан, имевшим задолженность перед банками

ИСТОЧНИК KP.RU