«Российский экологический оператор» проследит за справедливостью тарифов на утилизацию отходов

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-25T11:51:20+03:00

Денис Буцаев пообещал проследить за тарифами на утилизацию отходов. Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства инвестиций и инноваций МО

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Тарифы региональных операторов по обращению с мусором дорожать не будут, иначе спрос на них пропадет. За справедливостью регулирования ставок проследит «Российский экологический оператор» (РЭО). Об этом сообщил глава ведомства Денис Буцаев.

«Мы отрасль создаем на рыночных правилах. Если предложение будет слишком дорогим, то на него не будет спроса. Это региональным операторам и всем участникам рынка надо понимать. Просто выставить услугу и заставить за нее платить — неправильно», — цитирует Буцаева телеканал «360».

По его словам, РЭО будет тщательно проверять корректность расчетов стоимости каждой услуги. Под особым контролем будет находится перераспределение средств, вложенных инвесторами.

Буцаев добавил, что операторы будут отчитываться по своим финансовым затратам и доходам. На сегодняшний день прибыл операторов, согласно законодательству, не может превышать 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU