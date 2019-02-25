Ученые: поваренная соль может провоцировать аллергию

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-25T13:01:02+03:00

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Отложения поваренной соли могут способствовать развитию аллергической реакции у человека. С таким заявлением выступили ученые технического университета Мюнхен. Специалисты утверждают, что солевые отложения в организме человека могут негативно сказываться на состоянии кожи.

В ходе исследования ученые проанализировали анализы пациентов с диагнозом атопический дерматит. В результате оказалось, что на пораженных участках кожи уровень натрия оказался в 30 раз выше нормы. Как отмечают врачи, хлорид натрия заставляет клетки выделять большое количество белков интерлейкина, а это в свою очередь провоцирует кожные воспаления, пишет сайт телеканала «Звезда».

Специалисты отмечают, что аллергия проявляется в организме как Th2-клетки. При этом Т-клетки играют важную роль в обеспечении устойчивости организма по отношению к инфекциям. Однако если их не контролировать, то большие объемы потребления поваренной соли приводят к их трансформации.

К счастью, этот процесс обратим, и кожное воспаление можно снять путем сокращения потребления соли, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU