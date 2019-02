Умер вокалист британской поп-группы Talk Talk Марк Холлис

СЕГОДНЯ 01:39 2019-02-26T02:05:59+03:00

В понедельник, 25 февраля, на 65-м году жизни скончался британский рок-музыкант и автор песен, основатель и вокалист популярной в в 80-е годы прошлого века поп-группы Talk Talk Марк Холлис. О его смерти сообщил в Facebook бас-гитарист группы Пол Уэбб.

«Я очень шокирован и опечален, услышав новости о кончине Марка Холлиса. Он был гением в музыкальном плане, для меня было честью и привилегией играть с ним в одной группе. Я не видел Марка много лет, но, как и многие музыканты нашего поколения, я был под большим влиянием его новаторских музыкальных идей», - написал Уэбб.

Он добавил, что Холлис как никто другой умел создать глубину чувства звуком, и был «одним из великих, если не самым великим».

СПРАВКА «КП»

Марк Дэвид Холлис (Mark David Hollis) родился 4 января 1955 в лондонском районе Тоттенем. Учился на детского психолога, но в 1975 году бросил университет и вплотную занялся музыкой, основал группу The Reaction, которая распалась через три года. Однако уже в 1981 году вместе с Саймоном Бреннером, Ли Харрисом и Полом Уэббом создал новый коллектив – синти-поп-группу Talk Talk, для которой написал, в частности, такие хиты как It’s My Life, Such a Shame и Talk Talkruen.

