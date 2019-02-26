2019-02-26T14:20:33+03:00
Наука

Первый частный спутник успешно скорректировал орбиту на пути к Луне

Аппарат должен оказаться в районе Моря Ясности на спутнике Земли уже 11 апреля
Ася РОМАНЧУК
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Исследования Луны ведутся уже много летИсследования Луны ведутся уже много летФото: NASA
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Первый в истории частный спутник, запущенный израильской компанией SpaceIL, успешно прошел первое испытание. Луноход провел коррекцию орбиты на пути к Луне.

Запуск зонда «Берешит» был проведен 22 февраля 2019 года. Ученые надеются, что корабль окажется в пункте назначения уже 11 апреля. Он войдет в район Моря Ясности. Там зафиксирована сильнейшая магнитная аномалия, но приборы «Берешита» позволят ему проработать на Луне два дня, за это время луноход преодолеет 500 метров от места посадки.

В планах испытателей провести еще два тестовых запуска двигателя зонда. Это произойдет до момента, пока корабль не войдет в окололунную орбиту. Потом последует подготовка к высадке на поверхность небесного тела. После этого зонд будет готовиться к высадке на поверхность.

Разработчики так же отметили, что звездные датчики оказались чрезмерно чувствительны к солнечному свету, несколько раз было зафиксировано их ослепление, но эта проблема устранима, пишет Ридус

В 2009 году на Луне разбился один из запущенных зондов. Перед тем, как «погибнуть», зонд успел передать на Землю важные сведения об обнаружении жизни. Хотя по другой версии, органические молекулы «Чандраян-1» обнаружил уже после крушения – прежде, чем вышел из строя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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