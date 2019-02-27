Кобылкин: Заявка РФ на расширение арктического шельфа была высоко оценена экспертами ООН
Специалисты Организации Объединенных наций высоко оценили уровень проработки российской заявки на расширение арктического шельфа. Об этом заявил глава министерства природных ресурсов и экологии Максим Кобылкин.
В интервью агентству РИА Новости министр сообщил, что подкомиссия ООН рассмотрит заявку России в марте и августе, причем на весеннем заседании Россию будет представлять первый заместитель министра Денис Храмов.
Впервые о претензиях России на участок арктического шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, было заявлено в 2001 году. Тогда заявка Москвы была отклонена из-за недостатка геологической информации.
В течение следующих десяти лет отечественные ученые провели ряд экспедиций с целью сбора информации о шельфе и проведения батиметрической съемки. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.
ИСТОЧНИК KP.RU