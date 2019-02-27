2019-02-27T12:43:30+03:00
В мире

Кобылкин: Заявка РФ на расширение арктического шельфа была высоко оценена экспертами ООН

По словам главы Минприроды, документ будет рассмотрен подкомиссией ООН в марте и августе
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
По словам министра, подкомиссия ООН рассмотрит заявку России в марте и августе, причем на весеннем заседании Россию будет представлять первый заместитель министра Денис ХрамовПо словам министра, подкомиссия ООН рассмотрит заявку России в марте и августе, причем на весеннем заседании Россию будет представлять первый заместитель министра Денис ХрамовФото: Андрей МИНАЕВ
Изменить размер текста:

Специалисты Организации Объединенных наций высоко оценили уровень проработки российской заявки на расширение арктического шельфа. Об этом заявил глава министерства природных ресурсов и экологии Максим Кобылкин.

В интервью агентству РИА Новости министр сообщил, что подкомиссия ООН рассмотрит заявку России в марте и августе, причем на весеннем заседании Россию будет представлять первый заместитель министра Денис Храмов.

Впервые о претензиях России на участок арктического шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, было заявлено в 2001 году. Тогда заявка Москвы была отклонена из-за недостатка геологической информации.

В течение следующих десяти лет отечественные ученые провели ряд экспедиций с целью сбора информации о шельфе и проведения батиметрической съемки. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр гражданской авиации Непала погиб при крушении вертолета
Писатель Евгений Водолазкин стал лауреатом премии Александра Солженицына
Трамп назвал «очень полезные» страны в вопросе денуклеаризации КНДР
Россия и Сирия призвали США вывести войска с сирийской территории
Путин поручил снизить ипотечную ставку до 8% годовых
Три человека погибли при столкновении поезда и грузовика в Нью-Йорке
Шойгу: действия НАТО вынуждают Россию наращивать боевой потенциал
В Кремле крайне обеспокоены ситуацией в отношения Индии и Пакистана
В МИД Индии сообщили подробности воздушного боя над Кашмиром
Путин не планирует встречаться с вице-президентом Венесуэлы
Песков: Из Европы и США регулярно проводятся кибератаки против РФ
Войска на юге РФ укрепят двумя новыми полками и одним ракетным дивизионом
Землю на четыре дня захватит сильнейшая магнитная буря
Конгресс США опубликовал проект новых антироссийских санкций
В банках пожаловались на проблемы со сбором биометрических данных россиян