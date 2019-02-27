Кобылкин: Заявка РФ на расширение арктического шельфа была высоко оценена экспертами ООН

СЕГОДНЯ 12:43 2019-02-27T12:43:30+03:00

По словам министра, подкомиссия ООН рассмотрит заявку России в марте и августе, причем на весеннем заседании Россию будет представлять первый заместитель министра Денис Храмов Фото: Андрей МИНАЕВ

По словам главы Минприроды, документ будет рассмотрен подкомиссией ООН в марте и августе

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Специалисты Организации Объединенных наций высоко оценили уровень проработки российской заявки на расширение арктического шельфа. Об этом заявил глава министерства природных ресурсов и экологии Максим Кобылкин.

В интервью агентству РИА Новости министр сообщил, что подкомиссия ООН рассмотрит заявку России в марте и августе, причем на весеннем заседании Россию будет представлять первый заместитель министра Денис Храмов.

Впервые о претензиях России на участок арктического шельфа, включающий хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, было заявлено в 2001 году. Тогда заявка Москвы была отклонена из-за недостатка геологической информации.

В течение следующих десяти лет отечественные ученые провели ряд экспедиций с целью сбора информации о шельфе и проведения батиметрической съемки. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана.

ИСТОЧНИК KP.RU