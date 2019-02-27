Звезда фильма "Бэтмен" умерла в возрасте 82 лет
Знаменитая голливудская актриса Лиза Сиграм умерла в специализированном учреждении в Бербанке штата Калифорния на 83-м году жизни. Как сообщило издание The Hollywood Reporter, она скончалась еще 1 февраля, однако известно об этом стало только сегодня.
На протяжении последних девяти лет американская знаменитость боролась с деменцией.
Лиза Сигрем родилась 7 июля 1936 года в Нью-Йорке в семье полицейского. До своей популярности она работала графическим художником и моделью, после начала обучение актерскому мастерству. Среди ее учителей были Пол Манн, Герберт Бергхоф и Ут Хаген.
Широкую известность Сиграм получила благодаря своим ролям в фильмах и телесериалах «Бэтмен», «Моя жена меня приворожила», «Правосудие Берка», "Деревенщина из Беверли-Хиллз", "Дымок из ствола".
ИСТОЧНИК KP.RU