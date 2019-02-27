2019-02-27T12:12:15+03:00
Звезды

Звезда фильма "Бэтмен" умерла в возрасте 82 лет

Актриса Лиза Сигрем последние девять лет боролась в деменцией
Марина ВЕНЦОВА
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Лиза Сиграм в телесериале "Бэтмен".Лиза Сиграм в телесериале "Бэтмен".
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Знаменитая голливудская актриса Лиза Сиграм умерла в специализированном учреждении в Бербанке штата Калифорния на 83-м году жизни. Как сообщило издание The Hollywood Reporter, она скончалась еще 1 февраля, однако известно об этом стало только сегодня.

На протяжении последних девяти лет американская знаменитость боролась с деменцией.

Лиза Сигрем родилась 7 июля 1936 года в Нью-Йорке в семье полицейского. До своей популярности она работала графическим художником и моделью, после начала обучение актерскому мастерству. Среди ее учителей были Пол Манн, Герберт Бергхоф и Ут Хаген.

Широкую известность Сиграм получила благодаря своим ролям в фильмах и телесериалах «Бэтмен», «Моя жена меня приворожила», «Правосудие Берка», "Деревенщина из Беверли-Хиллз", "Дымок из ствола".

ИСТОЧНИК KP.RU

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