2019-02-27T16:57:53+03:00
Наука

Археологи обнаружили древнеегипетскую мастерскую, где изготавливались сфинксы и обелиски

По оценкам экспертов, цех возвели в период правления фараона Аменхотепа III
Александр ДЖУМАЕВ
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Кадры из района раскопок. Фото: facebook.com/Gebel el Silsila ProjectКадры из района раскопок. Фото: facebook.com/Gebel el Silsila Project
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Археологи нашли неподалеку от города Асуан, расположенного на юге Египта, мастерскую, где изготавливались сфинксы, обелиски и посвященные фараонам статуи. Об этом сообщает египетское министерство по делам древностей.

В раскопках принимали участие специалисты из Швеции и египетские ученые. По их словам, мастерская из песчаника, обнаруженная в скалистом ущелье горной гряды Гебель эль-Сильсиля, относится к периоду Нового царства; предположительно, постройка была возведена в период правления Аменхотепа III (1388-1351 гг. до н.э.).

Говоря о найденных в мастерской скульптурах, глава Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири рассказал, что археологи обнаружили обломки большого криосфинкса - существа с телом льва и головой барана, призванного охранять древние некрополи, призывая к молчанию. Помимо скульптуры, ученые обнаружили множество фрагментов иероглифических табличек и несколько частей обелиска.

Руководитель экспедиции, ученый из Швеции Мария Нильссон, отметила, что исследователям удалось найти фрагмент еще одного сфинкса. "Судя по всему, это была работа ученика, так как изваяние выполнено только в черновом варианте, было, судя по всему, подготовлено к транспортировке, но так и осталось стоять из-за повреждения - от статуи откололся огромный кусок", - рассказала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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