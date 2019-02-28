Облака могут исчезнуть из-за высокой концентрации углекислого газа

СЕГОДНЯ 21:13 2019-02-28T21:13:19+03:00

Если облака исчезнут, то это приведет к потеплению климата. ФОТО: с официального сайта Гидрометцентра России

Изменить размер текста: A A

Исследователи из США пришли к выводу, что в недалеком будущем облака могут исчезнуть. Изменения спровоцирует запредельно высокий уровень углекислого газа в атмосфере.

Если многие думают, что последствий для Земли не будет, то очень заблуждаются. В первую очередь это скажется на изменении климата, на планете станет значительно теплее. Потепление неизменно спровоцирует таяние ледников и увеличение уровня мирового океана. Многие города могут просто исчезнуть с лица земли, оказавшись под водой.

Среднегодовая температура с 1976 года до 2017 года выросла примерно на 1,8 градуса Цельсия, пишет сайт Dni.ru.

Исследователи полагают, что спасти Землю может разумное потребление энергии и нацеленность на сохранность экологии. Не дымить и не коптить: переходить на солнечную, ветровую и гидроэнергетику, биотопливо, электромобили и так далее. А еще не есть мяса (коровы - источник метана, одного из парниковых газов) и меньше путешествовать (самолёты - одни из главных загрязнителей атмосферы углекислым газом).

Цель Парижского соглашения по климату - ограничить рост средней температуры на Земле двумя градусами к концу XXI века. По пессимистичным сценариям, она вырастет на 3, 4 или даже 5 градусов.

Цель Парижского соглашения по климату - ограничить рост средней температуры на Земле двумя градусами к концу XXI века. По пессимистичным сценариям, она вырастет на 3, 4 или даже 5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU