Россия в ОБСЕ заявила о завершении интеграции Крыма

28 Февр. 23:18 2019-02-28T23:18:25+03:00

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Интеграция Крыма в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России полностью завершена. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин.

"Конечно, еще много нужно сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом. Работа продолжается", - сказал он на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Балакин подчеркнул, что заявления об "аннексии" Крыма и необходимости возвращения его в состав Украины - это проявление неуважения к народу полуострова, который является носителем суверенитета на данной территории, передает РИА Новости.

"На словах отстаивая принципы демократии, западные страны не скупятся на карательные меры в отношении людей, высказавших мнение о собственной судьбе. Жителям Крыма отказывают в визах, множатся ограничения на работу международного бизнеса на полуострове", - напомнил зам постпреда РФ.

Дипломат отметил, что проведенный в Крыму в 2014 году референдум позволил избежать на его территории ужасов гражданской войны, в отличие от Донбасса. Он выразил мнение, что жители полуострова сделали правильный выбор, и жизнь это подтвердила.

ИСТОЧНИК KP.RU