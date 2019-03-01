Умер младший брат президента США Ричарда Никсона

СЕГОДНЯ 04:23 2019-03-01T04:23:04+03:00

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Умер Эдвард Никсон - младший брат 37-го президента США Ричарда Никсона. Он скончался 28 февраля в возрасте 88 лет.

Последний из братьев президента свои последние дни провел в доме престарелых в городе Ботелл, штат Вашингтон, передает CNN.

"Последние 25 лет после смерти Ричарда Никсона Эдвард Никсон был опорой нашей семьи", - говорится в заявлении его племянниц Трисии Никсон Кокс и Джули Никсон Эйзенхауэр.

Эдвард был самым младшим из пяти братьев, двое из которых ушли из жизни очень рано. Разница между ним и Ричардом составляла 17 лет. Он признавался, что старший брат оказал огромное влияние на его жизнь и воспитание.

Эдвард служил в ВМС США военно-морским летчиком. Потом получил высшее образование и стал геологом. Был экспертом по глобальному использованию энергии и провел 60 лет, изучая использование природных ресурсов по всему миру, и часто служил советником компаний в области наук о Земле.

С 1971 года он возглавлял консалтинговую компанию Nixon World Enterprises. Стал соавтором книги о своем знаменитом брате "Никсоны: семейный портрет", вышедшей в 2009 году.

Ричард Никсон (1913-1994) возглавлял американскую администрацию с 1969 по 1974 годы и стал первым и единственным президентом США, ушедшим в отставку до окончания срока, сделав это под угрозой импичмента.

ИСТОЧНИК KP.RU