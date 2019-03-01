Россиян предупредили о новый вспышке лихорадки Эбола

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-01T13:10:20+03:00

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Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Представители ведомства попросили россиян учитывать эту информацию при планировании своих зарубежных поездок.

В середине февраля официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер рассказал, что в Конго зафиксировано уже 829 случаев заболевания. При этом большая часть пациентов с этим недугом — 521 человек — погибли. Как добавили в Роспотребнадзоре, за последние две недели в стране от недуга скончались еще тридцать человек.

В ведомстве добавили, что первые случаи заболевания были зафиксированы еще в августе 2018 года. А впоследствии ситуация распространением лихорадки только ухудшилась. сложная обстановка по Эболе складывается в Катве и Бутембо, передает телеканал «360».

В Роспотребнадзоре добавили, что главной причиной распространения лихорадки является несоблюдение санитарных норм, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU