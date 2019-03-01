В первый день весны в Москву пришел снегопад
В Москве в первый день весны внезапно пошел сильный снегопад - и также быстро закончился.
Согласно данным Гидрометцентра России к вечеру в столице ожидается похолодание, столбики термометра опустятся до минус 6 градусов ниже нуля.
В первый день весны Москву накрыл «слепой» снегопад.Александр Ширков
В Московском регионе также отмечается ухудшение погодных условий. В связи с прохождением холодного фронта к вечеру синоптики прогнозируют мокрый снег и метель. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура опустится до минус 7 градусов.
Автомобилистов Москвы в ЦОДД в связи с погодными условиями призвали пересесть на общественный транспорт.
Сайт kp.ru накануне сообщил, что календарная весна начнется в Москве резким похолоданием. Температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов. Несмотря на это в городе уже можно почувствовать весеннее настроение. Так, например, в Ботаническом саду МГУ уже распустились подснежники.
ИСТОЧНИК KP.RU