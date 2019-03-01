2019-03-01T16:13:13+03:00
Общество

В первый день весны в Москву пришел снегопад

Центр организации дорожного движения призвал автомобилистов столицы пересесть на метро из-за непогоды [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В связи с прохождением холодного фронта к вечеру синоптики прогнозируют мокрый снег и метельВ связи с прохождением холодного фронта к вечеру синоптики прогнозируют мокрый снег и метельФото: скрин с видео
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В Москве в первый день весны внезапно пошел сильный снегопад - и также быстро закончился.

Согласно данным Гидрометцентра России к вечеру в столице ожидается похолодание, столбики термометра опустятся до минус 6 градусов ниже нуля.

В первый день весны Москву накрыл «слепой» снегопад.Александр Ширков

В Московском регионе также отмечается ухудшение погодных условий. В связи с прохождением холодного фронта к вечеру синоптики прогнозируют мокрый снег и метель. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура опустится до минус 7 градусов.

Автомобилистов Москвы в ЦОДД в связи с погодными условиями призвали пересесть на общественный транспорт.

Сайт kp.ru накануне сообщил, что календарная весна начнется в Москве резким похолоданием. Температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов. Несмотря на это в городе уже можно почувствовать весеннее настроение. Так, например, в Ботаническом саду МГУ уже распустились подснежники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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