В первый день весны в Москву пришел снегопад

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-01T16:13:13+03:00

В связи с прохождением холодного фронта к вечеру синоптики прогнозируют мокрый снег и метель Фото: скрин с видео

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В Москве в первый день весны внезапно пошел сильный снегопад - и также быстро закончился.

Согласно данным Гидрометцентра России к вечеру в столице ожидается похолодание, столбики термометра опустятся до минус 6 градусов ниже нуля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694862" frameborder="0"></iframe> В первый день весны Москву накрыл «слепой» снегопад.Александр Ширков

В Московском регионе также отмечается ухудшение погодных условий. В связи с прохождением холодного фронта к вечеру синоптики прогнозируют мокрый снег и метель. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура опустится до минус 7 градусов.

Автомобилистов Москвы в ЦОДД в связи с погодными условиями призвали пересесть на общественный транспорт.

Сайт kp.ru накануне сообщил, что календарная весна начнется в Москве резким похолоданием. Температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов. Несмотря на это в городе уже можно почувствовать весеннее настроение. Так, например, в Ботаническом саду МГУ уже распустились подснежники.

ИСТОЧНИК KP.RU