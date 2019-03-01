2019-03-01T16:44:11+03:00
Общество

Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Вячеслава Дерева

Вячеслава Дерева обвиняют в мошенничестве, он был задержан и арестован в марте прошлого года
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-сенатор от Карачаево-Черкессии Вячеслав Дерев. Фото: пресс-служба правительства КЧРЭкс-сенатор от Карачаево-Черкессии Вячеслав Дерев. Фото: пресс-служба правительства КЧР
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В пятницу, 1 марта, Московский городской суд освободил из-под стражи бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении Дереву срока содержания под стражей, он освобожден в зале суда", - рассказал адвокат Дерева Руслан Коблев.

Напомним, экс-сенатора обвиняют в мошенничестве, он был задержан и арестован в марте прошлого года.

В ходе заседания Мосгорсуда следователь просил продлит Дереву арест на два месяца. При этом сторона защиты заявила об ухудшении здоровья бывшего сенатора и указывала на присвоение ему инвалидности. После освобождения Дерев будет заниматься ознакомлением с материалами дела. Затем обвинительное заключение отправят на утверждение в прокуратуру, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, следствие считает, что в 2006-2010 годах Дерев, будучи учредителем ЗАО "Киево-Жураки АПК" и ООО "Меркурий", совершил хищение более 119 млн рублей из бюджета РФ в сговоре с другими лицами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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