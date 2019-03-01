В Росстате рассказали о зарплатах госслужащих

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-01T18:10:22+03:00

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В Росстате рассказали, что среднемесячная зарплата федеральных чиновников в нашей стране составила 126,6 тысячи рублей по итогам прошлого года. Согласно данным ведомства, эта цифра на 5,4% выше, чем в предыдущем году.

Самую большую зарплату, по информации Росстата, получали государственные служащие в аппарате российского правительства. За 2018 год среднемесячная зарплата составила 240,3 тысяч рублей — это на 5,7% выше, чем в 2017 году. Средняя зарплата госслужащих в администрации президента России равна 236,7 тысячи рублей в месяц - на 8,8% больше, чем за предыдущий отчетный период. Служащие в Совете Федерации получают 186,4 тысячи рублей в среднем в месяц (увеличение на 3,5%), в Госдуме - 158,9 тысячи рублей (на 1% ниже, чем в 2017 году).

Среди служащих различных министерств больше всех получают представители Федерального казначейства - в среднем 159 тысячи рублей в месяц, сотрудники министерства иностранных дел ежемесячно получают 151,1 тысячи рублей, в МЧС - 145 тысяч рублей, говорится в сообщении Росстата.

ИСТОЧНИК KP.RU