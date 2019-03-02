2019-03-02T12:55:12+03:00
Происшествия

Мужчина зарезал жену и ребенка на северо-востоке Москвы

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте инцидента работают полицейские, следователи и медики. Фото: Петр Ковалев ТАССНа месте инцидента работают полицейские, следователи и медики. Фото: Петр Ковалев ТАСС
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Страшное преступление было совершено в квартире жилого дома в Ясном проезде на северо-востоке Москвы. По предварительным данным, мужчина зарезал жену и ребенка, а после попытался покончить с собой.

Источник "КП" сообщил о том, что страшную находку сделала родственница погибших в субботу, 2 марта. Она обнаружила 29-летнюю женщину и трехлетнего ребенка в луже крови, после чего вызвала полицию. По факту случившегося начато расследование.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - сообщила представитель Главного управления Следственного комитета РФ Юлия Иванова.

По ее словам, смерть матери и ребенка наступила в результате множественных колото-резаных ран. Сам глава семейства после совершенного преступления попытался покончить с собой. В настоящий момент врачи оказывают ему помощь. На месте происшествия работают следователи.

"Самара - КП" писала о том, что похожий случай произошел в ноябре прошлого года и у них в городе. Тогда мужчина также вырезал целую семью — супругу Ольгу и двухлетнюю дочку, а после покончил с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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