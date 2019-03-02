2019-03-02T16:04:30+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" выиграл 2:0 у московского ЦСКА в 18 туре чемпионата России по футболу

"Домашний" поединок проходил в Грозном на "Ахмат Арене"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
ЦСКА проиграл в гостях "Арсеналу" 0-2.ЦСКА проиграл в гостях "Арсеналу" 0-2.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 2 февраля, прошел матч 18 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. Тульский "Арсенал" из-за проблем с полем на своем домашнем стадионе принимал в Грозном на "Ахмат Арене" московский ЦСКА.

Поединок завершился победой номинальных "хозяев" игры со счетом 2:0. На 48-й минуте счет открыл Джорджевич, а на 88-й Кангва удвоил преимущество туляков. Передачу ему сделал автор первого гола - черногорец Лука Джорджевич.

Тульский "Арсенал", выиграв 2:0 у московского ЦСКА, после 18 игр теперь набрал 23 очка и поднялся на 8 место в турнирной таблице. А ЦСКА остался третьим при 30 баллах после 18 встреч этого сезона.

В следующем туре 9 марта ЦСКА сыграет дома с казанским "Рубином". А вот тулякам предстоит за неделю два поединка. Сначала 6 марта - поединок на Кубок России против "Оренбурга", а затем 10 числа встреча с "Ростовом" уже в рамках чемпионата России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шойгу провел переговоры с министром обороны Индии
Путин поздравил Горбачева с 88-летием
Путин предложил провести яркую и красивую Универсиаду 2023 в Екатеринбурге
В Венеции стартовал традиционный фестиваль российского искусства
Владимир Путин выпил шампанского за успех Универсиады-2019
«Желтые жилеты» начали шествие от Триумфальной арки по улицам Парижа
Президент Алжира госпитализирован в критическом состоянии
В ФРГ признали, что российская ракета «Циркон» превзошла ожидания Запада
Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Жореса Алферова
Илон Маск опубликовал кадры из кабины новейшего корабля Dragon-2
Путин выразил соболезнования родным и близким Алферова
Впервые Россию с официальным визитом посетит гендиректор ЮНЕСКО
Похороны Жореса Алферова пройдут в Санкт-Петербурге
Глав МИД Германии поздравил Горбачева с днем рождения
Испанские СМИ сравнили Серхио Рамоса со Сталиным
В Думу внесен законопроект о реестре лиц, которые не могут усыновлять детей
Россия готова противостоять военной стратегии США "Троянский конь"
Неизвестный угнал у безработной москвички Mercedes за 5,5 млн рублей
Глава Генштаба рассказал, к какой войне готовятся соперники России
Мужчина зарезал жену и ребенка на северо-востоке Москвы
Порошенко решил повысить денежное обеспечение воюющим в Донбассе