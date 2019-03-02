Тульский "Арсенал" выиграл 2:0 у московского ЦСКА в 18 туре чемпионата России по футболу

СЕГОДНЯ 16:04 2019-03-02T16:04:30+03:00

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В субботу, 2 февраля, прошел матч 18 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. Тульский "Арсенал" из-за проблем с полем на своем домашнем стадионе принимал в Грозном на "Ахмат Арене" московский ЦСКА.

Поединок завершился победой номинальных "хозяев" игры со счетом 2:0. На 48-й минуте счет открыл Джорджевич, а на 88-й Кангва удвоил преимущество туляков. Передачу ему сделал автор первого гола - черногорец Лука Джорджевич.

Тульский "Арсенал", выиграв 2:0 у московского ЦСКА, после 18 игр теперь набрал 23 очка и поднялся на 8 место в турнирной таблице. А ЦСКА остался третьим при 30 баллах после 18 встреч этого сезона.

В следующем туре 9 марта ЦСКА сыграет дома с казанским "Рубином". А вот тулякам предстоит за неделю два поединка. Сначала 6 марта - поединок на Кубок России против "Оренбурга", а затем 10 числа встреча с "Ростовом" уже в рамках чемпионата России.

ИСТОЧНИК KP.RU