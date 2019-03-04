В Италии прошла традиционная битва на апельсинах

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-04T13:19:30+03:00

Для ежегодной традиции из Сицилии были привезены 500 тонн фруктов [видео]

Изменить размер текста: A A

В Италии тысячи людей приняли участие в традиционной «Битве апельсинов», которая состоялась в городе Ивреа в рамках ежегодного карнавала. Такой праздник проводится в честь окончания Масленицы.

Сообщается, что для масштабной уличный битвы ежегодно из Сицилии привозят по 500 тонн апельсинов, чтобы местные жители могли поддерживать историческую традицию. Суть развлечения заключается в том, что пешеходы забрасывают цитрусовыми повозки с людьми, а те в ответ выбрасывают фрукты из своих тележек.

Откуда берет истоки эта традиция точно не известно. Однако у местного населения распространена версия, что «апельсиновая битва» - это имитация конфликта наполеоновской армии с народом Ивреи, где пешие «войска» - итальянцы, а «воины» на повозках — французы, пишет сайт телеканала «Звезда».

Стоит отметить, что «битва» настолько увлекает местных жителей, что из безобидного развлечения превращается в настоящее побоище, после которого сотня-другая «вояк» вынуждена обращаться за медицинской помощью, передает телеканал «360».

В Италии прошла "Битва апельсинов".Местные жители приняли участие в ежегодном карнавале

ИСТОЧНИК KP.RU