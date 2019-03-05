2019-03-05T12:48:23+03:00
Авто

Эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России

Список возглавили Cadillac, Lexus и Jeep
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Рейтинг самых угоняемых машин возглавил Cadillac EscaladeРейтинг самых угоняемых машин возглавил Cadillac EscaladeФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самыми угоняемыми машинами в России признаны Cadillac, Lexus и Jeep. Аналитики составили рейтинг на основе официальных данных об угонах по обращениях застрахованных клиентов за 2018 год.

Так, лидером рейтинга самых популярных у похитителей авто стол американский внедорожник Cadillac Escalade. Частота угона этой модели в прошлом году составила 2,32%. За ним следует автомобиль Lexus LX. А на третьей строчке расположился Jeep Grand Cherokee. Примечательно, что такая тройка лидеров рейтинга сохраняется уже не первый год, передает телеканал «360».

Однако в целом, рейтинг получил некоторые обновления в 2018 году. Так, на четвертой строчке впервые расположилась Toyota Camry. Кроме того, в список самых угоняемых машин страны попали Hyundai Santa Fe, BMW 7-series, Toyota Land Cruiser, KIA Optima, Hyundai Tucson и Lexus RX, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на данные аналитиков компании «АльфаСтрахование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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