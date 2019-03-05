СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-05T16:29:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 5 марта, появилась информация о том, что умер экс-глава МИД Германии Клаус Кинкель. Как стало известно, бывший председатель немецкой Свободной демократической партии (СвДП) скончался в минувший понедельник. Ему было 82 года.

Печальную новость сообщил нынешний лидер СвДП Кристиан Линднер. При этом он признался, что смерть Кинкеля близко затрагивает его. «Он был честным и скромным человеком с характером, чей дружеский совет я очень ценил. Я за многое ему благодарен», - написал Линднер в своем микроблоге в Twitter.

А министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заметил, что Клаус Кинкель «внес большой вклад в то, чтобы воссоединенная Германия нашла свое место в мире и жила в мире и уважении со своими соседями». «Нам будет его не хватать», - добавил дипломат.

СПРАВКА «КП»

Клаус Кинкель возглавлял МИД ФРГ с 1992-го по 1998 год. Кроме того, с 1993 года он был вице-канцлером при правительстве Гельмута Коля. А в 1979-1982 годах Кинкель руководил Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

ИСТОЧНИК KP.RU