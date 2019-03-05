СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-05T16:48:29+03:00

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки в закон о фейковых новостях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава профильного комитета уточнил, что ко второму чтению более детально проработали список, в каких случаях доступ к информации может ограничиваться

Изменить размер текста: A A

Профильный комитет Госдумы по информационной политике на заседании во вторник, 5 марта, рекомендовал палате принять во втором, основном чтении законопроект, устанавливающий процедуру блокировки недостоверных (фейковых) новостей.

Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин сообщил, что ко второму чтению поступило 10 поправок, шесть из которых комитет одобрил, также уточнены были «потенциальные последствия распространения недостоверной информации».

«Там были вопросы с точки зрения детализации… мы посчитали важным исключить формулировки "иные тяжкие последствия", но при этом более детально уточнили список, в каких случаях доступ к такой информации может ограничиваться», - отметил Левин.

Согласно принятой поправке, будет запрещено распространение под видом достоверной информации, «которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Левин уточнил и «особый порядок ограничения доступа для информационных ресурсов, являющихся сетевыми изданиями». Ресурс будет ограничен только в случае, если редакция не отреагирует на уведомление Роскомнадзор.

Поправками также было установлено, что положение закона «не распространяются на деятельность новостных агрегаторов в случае распространения на них фейков».

Напомним, что 24 января законопроект сенатора Андрея Клишаса о введение административной ответственности за распространение фейковых новостей был одобрен в первом чтении. Закон предусматривает штрафы от 3 до 5 тысяч рублей и блокировку недостоверных сообщений «в течение суток».

ИСТОЧНИК KP.RU