Директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»: автоматическая система весогабаритного контроля повысит безопасность движения
Генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» заявил, что автоматическая система весогабаритного контроля повысит безопасность движения.
Ведущие программы Антон Челышев и президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре также отметили, что цель системы - не сбор денег, а профилактика разрушения дорог.
Антон Замков с радиоведущими Антоном Челышевым и Натальей АгреФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
«Поверьте, владелец дороги будет рад, если она не будет разрушаться. И ему не нужны будут штрафы. Система государственная, основная цель которой — сохранить дороги», - заявил генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков.
Он добавил, что при реализации проекта будет учитываться опыт системы «Платон».
«В системе «Платон» есть личный кабинет, где человек получает уведомление о штрафах. В личном кабинете АСВГК можно будет настроить, чтобы приходило смс, буквально в течение нескольких секунд. Это будет делаться для того, чтоб человек мог принять меры в случае перегруза. Плюс будет мобильное приложение, в режиме пуш-уведомления будут приходить уведомления о штрафах. Мы не оставим без внимания факт нарушения. Министерство транспорта согласилось, что это нужно делать», - рассказал Замков.
ИСТОЧНИК KP.RU