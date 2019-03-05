Директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»: автоматическая система весогабаритного контроля повысит безопасность движения

СЕГОДНЯ 18:57 2019-03-05T18:58:31+03:00

Генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» эксперт подчеркнул, что основная цель системы - не сбор денег, а профилактика разрушения дорог

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Генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» заявил, что автоматическая система весогабаритного контроля повысит безопасность движения.

Ведущие программы Антон Челышев и президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре также отметили, что цель системы - не сбор денег, а профилактика разрушения дорог.

Антон Замков с радиоведущими Антоном Челышевым и Натальей АгреФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Поверьте, владелец дороги будет рад, если она не будет разрушаться. И ему не нужны будут штрафы. Система государственная, основная цель которой — сохранить дороги», - заявил генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков.

Он добавил, что при реализации проекта будет учитываться опыт системы «Платон».

«В системе «Платон» есть личный кабинет, где человек получает уведомление о штрафах. В личном кабинете АСВГК можно будет настроить, чтобы приходило смс, буквально в течение нескольких секунд. Это будет делаться для того, чтоб человек мог принять меры в случае перегруза. Плюс будет мобильное приложение, в режиме пуш-уведомления будут приходить уведомления о штрафах. Мы не оставим без внимания факт нарушения. Министерство транспорта согласилось, что это нужно делать», - рассказал Замков.

ИСТОЧНИК KP.RU