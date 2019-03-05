2019-03-05T18:58:31+03:00
Общество

Директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»: автоматическая система весогабаритного контроля повысит безопасность движения

В эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» эксперт подчеркнул, что основная цель системы - не сбор денег, а профилактика разрушения дорог
Антон ЧЕЛЫШЕВЕкатерина БОЛГОВАНаталья АГРЕ
Поделиться:
Генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда»Генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» заявил, что автоматическая система весогабаритного контроля повысит безопасность движения.

Ведущие программы Антон Челышев и президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре также отметили, что цель системы - не сбор денег, а профилактика разрушения дорог.

Антон Замков с радиоведущими Антоном Челышевым и Натальей Агре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Антон Замков с радиоведущими Антоном Челышевым и Натальей АгреФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Поверьте, владелец дороги будет рад, если она не будет разрушаться. И ему не нужны будут штрафы. Система государственная, основная цель которой — сохранить дороги», - заявил генеральный директор «РТ-Инвест Транспортные системы» и директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков.

Он добавил, что при реализации проекта будет учитываться опыт системы «Платон».

«В системе «Платон» есть личный кабинет, где человек получает уведомление о штрафах. В личном кабинете АСВГК можно будет настроить, чтобы приходило смс, буквально в течение нескольких секунд. Это будет делаться для того, чтоб человек мог принять меры в случае перегруза. Плюс будет мобильное приложение, в режиме пуш-уведомления будут приходить уведомления о штрафах. Мы не оставим без внимания факт нарушения. Министерство транспорта согласилось, что это нужно делать», - рассказал Замков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве состоялись переговоры замглав МИД России и Японии
Триста свежих могил нашли у лагеря беженцев «Рукбан» в Сирии
Пентагон: развивающийся потенциал РФ угрожает размыть военное преимущество США
В Москве в частной клинике на Рублевском шоссе рухнул лифт с людьми
На Украине заявили о достижении «ракетного паритета с противником»
Трамп назвал «совершенно спятившими» начавших расследование в отношении него демократов
Икарди не желает тренироваться в общей группе из-за болей в колене
Песков: Путин делает многое для улучшения инвестклимата в России
Автоматическая система весогабаритного контроля поможет сохранить российские дороги
КХЛ признала, что судья не заметил фол перед решающим голом СКА в матче со «Спартаком»
В Москве предложили награду тем, кто способен взломать систему голосования
Названа стоимость проезда по трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга
«Нафтогаз» планирует подать жалобу на «Газпром» в ЕК
Очередную «подводную лодку Гитлера» обнаружили в Антарктике
ВМС Пакистана сообщили о «предотвращение вторжения» индийской подлодки
Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом, где Россия названа «главной угрозой»
ЦБ РФ: годовая инфляция достигнет максимума в первом полугодии 2019 года
«Тотальный диктант» в Эстонии организуют без участия россиян
Комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправки в закон о фейковых новостях
МИД РФ: Москва не ведет диалог с венесуэльской оппозицией
Экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну стало плохо в суде
Умер экс-глава МИД Германии Клаус Кинкель
Ученые нашли пользу от избыточного веса
Турция: отмена торговых льгот США негативно повлияет на американский бизнес
Восемь россиян вошли в список самых богатых людей мира по версии Forbes
Южная Корея: КНДР остановила работу ядерного реактора в Йонбёне
Комитет Госдумы выступил за повышение штрафа в 20 раз за оскорбление госсимволов