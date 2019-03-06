Глава Минздрава оказала первую помощь пассажирке самолета

СЕГОДНЯ 09:41 2019-03-06T09:41:53+03:00

Это уже далеко не первый случай, когда Вероника Скворцова оказывается в нужном месте и в нужное время

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова вновь оказалась единственным врачом на борту самолета, одному из пассажиров которого неожиданно стало плохо. В этот раз неотложная помощь понадобилась гражданке Узбекистана, летевшей из Москвы в Ташкент.

Данным рейсом следовала также глава Минздрава, которая направлялась в соседнюю республику с двухдневным визитом. В какой-то момент по громкой связи объявили, что требуется врач - у женщины из эконом-класса сильно разболелся живот. Вероника Скворцова тут же откликнулась на просьбу и направилась в сторону пассажирки.

Министр осмотрела женщину и посчитала, что никакой угрозы для ее жизни нет. После этого она достала из своей аптечки необходимые медикаменты и передала пострадавшей. Через некоторое время после приема лекарств пассажирке стало значительно лучше.

Агентство ТАСС уточняет. что глава Минздрава постоянно носит с собой аптечки со всем необходимым, поскольку ей "везет" на подобные случаи, когда людям срочно нужна помощь.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2013 году Скворцовой пришлось приводит в сознание сотрудника службы безопасности, который упал в обморок прямо во время заседания правительства, а через три года плохо стало одной из пассажиров рейса Москва - Нью-Йорк.

ИСТОЧНИК KP.RU