В России планируют создать орбитальную группировку для обнаружения лесных пожаров

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-06T10:45:41+03:00

За пожарами в России будут следить из космоса. ФОТО: ГУ МЧС Бурятии

Она сможет находить очаги возгорания всего за пару часов и отслеживать распространение огня в любой точке страны

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В России может появиться орбитальную спутниковую группировку для обнаружения лесных пожаров. Новейшие технологии позволят находить очаг возгорания в любой точке страны всего за пару часов с момента его появления, а значит, оперативно направлять на тушение пожарные расчеты.

Наблюдать за опасными явлениями будут из космоса, спутник также смогут отслеживать обстановку на Севморпути и передавать важные сведения геологам.

Только за 2018 год в России было зарегистрировано порядка 10 тысяч лесных пожаров, выгорело 3,2 млн.га. Сейчас за возгораниями следят с помощью зарубежных спутников, но не всегда данные корректны из-за обширной территории нашей страны. Выходом из ситуации может стать

создание собственной спутниковой системы, один из элементов которой (аппарат «Канопус-В-ИК») уже находится на орбите.

- Спутник оснащен инфракрасным радиометром МСУ-ИК-СРМ, который способен наблюдать за поверхностью Земли в тепловом диапазоне. Ширина обзора составляет почти 2 тысячи километров. То есть всю территорию страны можно будет просканировать всего за пять-шесть оборотов вокруг планеты, — рассказал газете «Известия» главный конструктор многоканальных сканирующих устройств «Российские космические системы» Юрий Гектин.

Кстати, спутник сможет фиксировать не только крупные очаги, но и маленькие, размером до 5 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU