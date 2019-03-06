Глава Минтранса заявил, что из-за закрытия неба над Пакистаном авиабилеты могут подорожать
В среду, 6 марта, министр транспорта РФ Евгений Дитрих прокомментировал закрытие неба над Пакистаном. По его словам, в перспективе решение Исламабада может привести к росту цен на авиабилеты. Политик не исключил, что российские авиакомпании в ближайшем будущем повысят стоимость билетов по соответствующим направлениям на 10-12%.
«Скорее всего, это на цену билета повлияет, но не сейчас, через какое-то время. Процентов 10-12 (может составить удорожание авиабилетов)», - сказал глава Минтранса.
При этом министр пояснил, что пока перевозчики организуют такого рода рейсы за счет собственных внутренних резервов и еще не представляли в Минтранс оценки своих убытков из-за облета территории Пакистана. Однако Дитрих уверен, что эти убытки существуют.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 27 февраля Пакистан частично закрыл свое воздушное пространство из-за обострения отношений с Индией в районе Кашмира. А позже стало известно, что запрет на полеты над исламской республикой продлен до 7 марта за некоторыми исключениями.
ИСТОЧНИК KP.RU