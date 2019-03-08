За год импорт сжиженного газа в Европу из США увеличился на 181%

СЕГОДНЯ 17:19 2019-03-08T17:19:33+03:00

В Еврокомиссии заявили, что импорт сжиженного газа в ЕС из США вырос за год на 181% Фото: REUTERS

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С 25 июля 2018 года по начало марта 2019 года импорт сжиженного газа в Евросоюз из США увеличился до 7,9 млрд куб. м. Рост составил 181% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Евросоюз готов продолжить упрощение импорта газа из США, если они соответствуют рыночным условиям и конкурентны по цене", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн на брифинге в Брюсселе в пятницу, 8 марта.

В материалах Еврокомиссии уточняется, что "за первые два месяца 2019 года объем экспорта сжиженного газа из США в ЕС составил 12,6% от общеевропейского импорта газа".

Отметим, что, поскольку сжиженный газ из США не выдерживает ценовой конкуренции с российским, Вашингтон увеличил давление по блокированию проекта "Северного потока — 2". Так, 16 февраля вице-президент США Майкл Пенс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что США занимают "жесткую позицию" по отношению к "Северному потоку — 2".

ИСТОЧНИК KP.RU