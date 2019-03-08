Президент Сербии заявил, что Косово не хочет диалога с Белградом

СЕГОДНЯ 19:15 2019-03-08T19:15:49+03:00

По мнению Александара Вучича, такие выводы можно сделать в связи с принятым Приштиной законом

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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Косово не хочет диалога с Белградом, о чем свидетельствует принятый Приштиной закон.

"Косовские албанцы принятым законом показали, что никогда не хотели диалога и не захотят его в будущем. Ответ Сербии будет решительным, серьезным и жестким. Мы защитим сербские интересы, мы не напуганы их угрозами и угрозами их защитников", - сказал Вучич после заседания Совбеза страны в пятницу, 8 марта.

Глава сербского государства также провел встречу с представителем Госдепартамента США Дэвидом Хейлом, передает ТАСС.

Накануне парламент непризнанного Косова принял закон о принципах ведения переговоров с Белградом под эгидой ЕС. В документе говорится, что Косово не пойдет на какие-либо компромиссы, включая корректировку границ и обмен территориями. Премьер непризнанной республики Рамуш Харадинай заявил, что они будут "сохранять Косово образца 17 февраля 2008 года", когда в одностороннем порядке была объявлена независимость.

ИСТОЧНИК KP.RU