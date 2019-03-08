Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады

СЕГОДНЯ 21:46 2019-03-08T21:46:16+03:00

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В пятницу, 8 марта, стало известно, что российская сборная досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады, проходящей в Красноярске. В копилке российской команды уже 26 золотых медалей, что делает нашу сборную недосягаемой для Южной Кореи, идущей на следом.

Решающим для российских спортсменов стало золото в танцах на льду, которого добилась наша пара Бетина Попова и Сергей Мозгов.

В настоящее время в зачете российской сборной 77 медалей. Из них 26 высшего достоинства, 29 серебряных и 22 бронзовые. Зимняя Универсиада в Красноярске закончится 12 марта. Напомним, на предыдущей Универсиаде, которая прошла в 2017 году в Алма-Ате, российские спортсмены также заняли первое место в медальном зачете. Тогда они смогли заработать 71 медаль: 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696091" frameborder="0"></iframe> Новые победы на Универсиаде-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU