2019-03-08T21:46:16+03:00
Спорт

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады

Российские спортсмены выиграли 26 золотых медалей и оторвались на недосягаемое расстояние от южнокорейской команды, идущей следом [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Сборная России на открытии Универсиады-2019 в КрасноярскеСборная России на открытии Универсиады-2019 в КрасноярскеФото: REUTERS
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В пятницу, 8 марта, стало известно, что российская сборная досрочно выиграла медальный зачет зимней Универсиады, проходящей в Красноярске. В копилке российской команды уже 26 золотых медалей, что делает нашу сборную недосягаемой для Южной Кореи, идущей на следом.

Решающим для российских спортсменов стало золото в танцах на льду, которого добилась наша пара Бетина Попова и Сергей Мозгов.

В настоящее время в зачете российской сборной 77 медалей. Из них 26 высшего достоинства, 29 серебряных и 22 бронзовые. Зимняя Универсиада в Красноярске закончится 12 марта. Напомним, на предыдущей Универсиаде, которая прошла в 2017 году в Алма-Ате, российские спортсмены также заняли первое место в медальном зачете. Тогда они смогли заработать 71 медаль: 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых.

Новые победы на Универсиаде-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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