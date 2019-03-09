Порошенко: Украина свободна от культурной оккупации

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-09T17:38:48+03:00

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Украина освободилась от культурной оккупации, а украинский язык получил надежные позиции в сердцах всех украинцев. Соответствующие заявление сделал лидер Незалежной Петр Порошенко во время торжеств по случаю 205-летия со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

«Мы освободились от культурной оккупации, которая отнюдь не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино получили надежные позиции в пространстве вокруг нас, а главное — в наших сердцах, сердцах всех украинцев» - сказал он. , — сказал Порошенко в Киеве во время торжеств по случаю 205-летия со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

По словам украинского президента, это позволило «прекратить многолетнее унижение, когда украинский язык на Украине приходилось буквально спасать».

Говоря о прекращении «культурной оккупации» глава Украины не забыл отметить и получение автокефалии украинской церковью. «Мы разрываем последние веревки, которыми вязала нас к себе Москва, которая заставляла нас столетиями ходить в церковь» - сказал Порошенко.

Напомним, что в сентябре 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий возможность обучения на языках национальных меньшинств. Нормы вводятся в действие поэтапно до 2020 года. Ранее некоторые страны, включая Венгрию и Румынию, назвали этот закон нарушающим права нацменьшинств.

ИСТОЧНИК KP.RU