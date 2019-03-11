Эксперты рассказали об опасности взлома Wi-Fi

СЕГОДНЯ 13:55 2019-03-11T13:55:57+03:00

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Любое устройство, которое имеет возможность подключения к Wi-Fi, на сегодняшний день находится под угрозой взлома. К такому выводу пришли научные сотрудники Университета Левена.

По словам экспертов, роутеры защищены от хакерского взлома благодаря технологии сетевой безопасности под названием Wireless Protected Access 2 (WPA-2), которая встраивается в сертифицированное оборудование с 2006 года. Однако как отмечают бельгийские специалисты, роутеры, оснащенные системой WPA-2, в действительности уязвимы для взлома. Кибермошенники используют для взлома программу Key Reinstallation Attacks (KRACK) и получают доступ к личным данным пользователя, подключенного к Wi-Fi.

Как сообщают ученые, под угрозой взлома находятся все дивайсы с возможностью выхода в Сеть. В случае кибератаки преступники могут получить доступ к личным контактам, паролям и даже данным банковской карты, пишет «Федеральное агентство новостей».

Программисты отметили, что проблема заключается в самой WPA-2. Подключение проходит в четыре фазы, не позволяя другим пользователям подключиться к сети, однако именно эта особенность делает технологию уязвимой, пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU