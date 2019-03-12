2019-03-12T08:01:22+03:00
Экономика

Глава "Лукойла" оценил влияние санкций на компанию

Юлия ДИВЕЕВА
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Компания "Лукойл" адаптируется к технологическим санкциям, введенным против нефтегазового сектора РФКомпания "Лукойл" адаптируется к технологическим санкциям, введенным против нефтегазового сектора РФ
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Компания "Лукойл" пострадала от введения технологических санкций против российского нефтегазового сектора, но может адаптироваться к ограничениям. Такое заявление сделал в глава компании Вагит Алекперов в ходе нефтегазовой конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Санкционный режим влияет негативно на деятельность не только российских компаний. Что касается нас, то распалось крупное совместное предприятие с Total, которое было ориентировано на отработку сложных месторождений", - сказал Алекперов.

Он также отметил, что компания вынуждена согласовывать с санкционным регулятором покупки оборудования для добычи, особенно в море. Это приводит к выводу как подрядчиков, так и оборудования, передает ТАСС.

При этом, Аликперов уверен, что санкции не создают непреодолимых препятствий. Так еще пять лет назад доля отечественного оборудования в "Лукойл" достигала 42%, сегодня же его доля достигает 70%. Он выразил надежду, что негативный период завершился, и дальше начнется смягчение влияния санкций на отрасль за счет импортозамещения технологий и оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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