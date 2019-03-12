2019-03-12T15:15:38+03:00
Наука

Ученые создали механизм, способный предсказать дату смерти

Прибор будет анализировать анализ крови и делать прогноз
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые нашли способ предсказать дату смертиУченые нашли способ предсказать дату смертиФото: EAST NEWS
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Ученые разработали часовой механизм, который способен определить дату смерти человека. Над разработкой трудились американские специалисты из Калифорнийского университета.

Подробностей о том, как действует механизм ученые пока не раскрывают. Известно лишь, что для анализа прибор использует генетический материал крови человека. Не исключено, что механизм будет работать благодаря взятию анализа из пальца или из вены.

Отмечается, что проведя экспресс исследование состояния крови и ее компонентов, прибор сможет определить состояние ветхости организма и наличие у человека тех или иных заболеваний. А на основе этих данных сможет рассчитать, среднюю возможную продолжительность жизни конкретного человека, пишет сайт «Свободная пресса».

Вместе с ведущим специалистом Стивом Хоратом американские эксперты отметили, что необычный прибор изобретен исключительно для медицинских исследований. Массового производства «часов жизни» не планируется, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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