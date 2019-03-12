HBO выпустила тизер-трейлер нового сериала про Чернобыль

СЕГОДНЯ 18:24 2019-03-12T18:29:45+03:00

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На официальном YouTube-канале HBO во вторник опубликовали тизер-трейлер нового сериала про Чернобыль. Первая серия выйдет 6 мая 2019 года.

«В главных ролях Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон. Сериал расскажет драматическую историю ядерной аварии 1986 года — одной из ужаснейших антропогенных катастроф в истории — и жертв, принесенных, чтобы спасти Европу от последствий. Премьера — в мае этого года», — говорится в описании к видео.

HBO показал мини тизер сериала Чернобыль .

Джаред Харрис сыграет роль советского ученого, которому поручили расследование катастрофы. Он известен по роли Лэйна Прайса в телесериале «Безумцы» и профессора Мориарти в детективном боевике Гая Риччи «Шерлок Холмс: Игра теней».

В первом сезоне будет 10 серий. Режиссер проекта — Юхан Рэнк («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы»). Сценаристом выступил Крейг Мазин («Мальчишник-2»).

ИСТОЧНИК KP.RU