2019-03-13T18:44:41+03:00
Общество

Генпрокуратура РФ проверит информацию о двойном взимании платы за вывоз мусора

Ранее «Единая Россия» заявила о проблемах при реализации «мусорной» реформы
Елена Гильманова
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Генпрокурор России Юрий ЧайкаГенпрокурор России Юрий ЧайкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Генпрокурор России Юрий Чайка поручил провести проверку появившийся в интернете информации о незаконном взимании с граждан двойных платежей за вывоз мусора. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

«В связи с размещением в сети Интернет информации о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов Российской Федерации незамедлительно, с привлечением уполномоченных контролирующих органов и представителей общественных экспертных сообществ, организовать проверки соблюдения требований законодательства в указанной сфере», - цитирует Куренного издание ТАСС.

По его словам, прокуратура проверит законность и обоснованность двойного взимания платы за коммунальную услугу по вывозу мусора организациями, которые управляют многоквартирными домами, и региональными операторами.

«По результатам проверок будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона. При наличии оснований будет инициироваться перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей в себя плату за обращение с ТКО», - сообщил официальный представитель Генпрокуратуры.

Напомним, что ранее уже на старте «мусорной» реформы появилась проблема: управляющие компании стали присылать людям двойные счета на оплату коммунальной услуги по вывозу отходов. Ранее kp.ru сообщал, что «Единая Россия» потребовала от властей следить за оплатой вывоза отходов и пообещала, что за вывоз мусора не придется платить дважды

ИСТОЧНИК KP.RU

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