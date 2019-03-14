2019-03-14T14:45:49+03:00
В мире

Власти США проверяют соглашения Facebook о доступе к данным пользователей

По данным газеты The New York Times, такое требование выдвинуло жюри присяжных в Нью-Йорке
Екатерина БОЛГОВА
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Американские проверяют соглашения Facebook о доступе к данным пользователейАмериканские проверяют соглашения Facebook о доступе к данным пользователейФото: REUTERS
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Американские федеральные власти начали проверку соглашений компании Facebook с партнерами о доступе к данным пользователей.

Как сообщила газета The New York Times, требование предоставить такие сведения выдвинуло жюри присяжных в Нью-Йорке. Речь идет о двух компаниях, имевших доступ к "личным данным сотней миллионов пользователей" Facebook. Эти компании, по данным газеты, являются"известными производителями смартфонов и других устройств".

"Мы сотрудничаем со следователями и серьезно относимся к этим проверкам", - сообщил изданию представитель соцсети.

Он добавил, что компания готова сотрудничать с властями и представлять необходимые сведения.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что около 150 компаний получали доступ к личным данным пользователей Facebook. Например, был открыт разработанной Microsoft поисковой системе Bing доступ к друзьям пользователей без согласия с их стороны.

Вице-президент компании по сотрудничеству Име Арчибонг опроверг эти сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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