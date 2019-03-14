2019-03-14T16:00:48+03:00
Политика

Лавров: дальнейшая визовая дискриминация крымчан недопустима

Глава МИД России встретился с еврокомиссаром по вопросам миграции, внутренним делам и гражданству Димитрисом Аврамопулосом
Елена Гильманова
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Лавров: дальнейшая визовая дискриминация крымчан недопустимаЛавров: дальнейшая визовая дискриминация крымчан недопустимаФото: REUTERS
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Дальнейшая визовая дискриминация Евросоюзом жителей Крыма и Севастополя недопустима. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг на встрече с еврокомиссаром по вопросам миграции, внутренним делам и гражданству Димитрисом Аврамопулосом

«Министр привлек внимание собеседника к недопустимости продолжения Евросоюзом визовой дискриминации жителей Крыма и Севастополя, а также к важности создания условий для безопасного возвращения на родину сирийских беженцев», - говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве сообщили, что на полях 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам, которая проходит в Вене стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества России и Евросоюзом в сфере свободы, безопасности, борьбы с наркотиками и правосудия.

Российская сторона отметила, что восстановление полноценного взаимодействия на правоохранительном треке способно внести вклад в оздоровление отношений между РФ и ЕС.

Напомним, что в 2015 году правительство России заявило, что будет всячески содействовать жителям Крыма в получении Шенгенских виз. Проблема в том, что Евросоюз настаивает на том, чтобы жители полуострова обращались по этим вопросам в консульства на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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