Госдума планирует снять запрет на выращивание опийного мака в России

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-14T16:08:25+03:00

Запрет на выращивание опийного мака действует в РФ с 1998 года Фото: REUTERS

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В России могут снять запрет на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях. Соответствующий законопроект в четверг был принят в первом чтении. Об этом сказано на официальном сайте Госдумы.

«Инициатива предполагает, что в России будут созданы производства полного цикла (включая выпуск фармацевтических субстанций) наркотических средств и психотропных веществ, импортозамещение в сегменте наркотических обезболивающих. Культивирование опийного мака, переработка смеси, в состав которой входит маковая солома, будет осуществляться ФГУПами, у которых есть лицензия на эту деятельность», - сказано в законопроекте.

В документе уточняется, что в России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия. Девять из них включены в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, и изготавливаются они из продуктов, которые ввозят из-за границы. На мировом рынке – десять основных компаний, и девять из них находятся в юрисдикции стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Именно поэтому понадобилось импортозамещение.

Запрет на выращивание наркосодержащих растений действует в России с 1998 года.

ИСТОЧНИК KP.RU