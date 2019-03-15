Эксперт: Результаты опроса ВЦИОМ в Крыму говорят, что в регионе по сей день полное единогласие по поводу событий «Крымской весны»

СЕГОДНЯ 00:31 2019-03-15T00:31:22+03:00

Напомним, 89% опрошенных заявили, что при повторном референдуме так же проголосовали бы за вхождения полуострова в состав России

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Накануне пятой годовщины референдума по присоединению Крыма к России ВЦИОМ опубликовал данные своего большого исследования, которое проводилось на полуострове. (Напомним, это голосование состоялось 16 марта 2014 года. Тогда 96,7% жителей отдали свои голоса за возвращение к РФ, - Авт.). Новые цифры говорят о том, что и сейчас, спустя пять лет после тех событий, большинство жителей Крыма позитивно воспринимают свой тогдашний выбор.

Если вкратце, основные результаты опроса таковы.

93% опрошенных по-прежнему положительно оценивают вхождение региона в состав России.

89% респондентов заявили, что если бы - гипотетически - аналогичный референдум проводился бы сейчас, они бы все так же проголосовали «за». 8% участников опроса затруднились ответить. И лишь 3% выбрали бы вариант «сохранение статуса Крыма как Автономной Республики в составе Украины».

75% жителей довольны положением дел в республике.

72% крымчан сообщили социологам ВЦИОМ, что воссоединение с Россией положительно сказалось на их жизни. Каким образом? Самые популярные варианты ответов - «улучшилось благосостояние», «на территории республики сохранен мир».

- По большому счету, цифры этого опроса говорят об одном: на полуострове по-прежнему царит единогласие по вопросу вхождения Крыма в состав Российской Федерации, - заявил корреспонденту «Комсомольской Правды» известный политолог, президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. - И это идет резко вразрез с историями, которые рассказывают в эфирах украинских телеканалов. Крымчане и спустя пять лет поддерживают итоги референдума. Таким образом, люди отмечают работу федерального центра, государства по привлечению новых инвестиций в Крым, улучшению экономического положения людей в регионе. Так что все логично.

ИСТОЧНИК KP.RU