Порошенко отверг возможность создания автономий на Украине
Президент Украины Петр Порошенко, выступая в пятницу, 15 марта, в Закарпатской области, отверг возможность создания каких-либо автономий на территории страны. При этом политик подчеркнул, что незалежная «является унитарным государством».
«Мы развиваем децентрализацию <...> с безусловным соблюдением территориальной целостности, с безусловной невозможностью навязывания нам каких-либо автономий, потому что Украина является унитарным государством», - приводит слова главы незалежной украинский телеканал «Прямой».
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее с предложением создать автономный регион Донбасс в составе Украины выступил лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук. Однако после этого генпрокуратура незалежной возбудила против него уголовное дело по двум статьям: «госизмена» и «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»