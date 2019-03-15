2019-03-15T17:35:21+03:00
Политика

Порошенко отверг возможность создания автономий на Украине

При этом президент соседней страны подчеркнул, что незалежная «является унитарным государством»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в пятницу, 15 марта, в Закарпатской области, отверг возможность создания каких-либо автономий на территории страны. При этом политик подчеркнул, что незалежная «является унитарным государством».

«Мы развиваем децентрализацию <...> с безусловным соблюдением территориальной целостности, с безусловной невозможностью навязывания нам каких-либо автономий, потому что Украина является унитарным государством», - приводит слова главы незалежной украинский телеканал «Прямой».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее с предложением создать автономный регион Донбасс в составе Украины выступил лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук. Однако после этого генпрокуратура незалежной возбудила против него уголовное дело по двум статьям: «госизмена» и «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

ИСТОЧНИК KP.RU

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