2019-03-15T20:16:17+03:00
В мире

США показали новую боевую машину-амфибию

Речь идет о Amphibious Combat Vehicle, которая способна передвигаться как по земле, так и по воде [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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США показали новую боевую машину-амфибию ACVСША показали новую боевую машину-амфибию ACVФото: кадр с видео
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В пятницу, 15 марта, США показали новую боевую машину-амфибию ACV (Amphibious Combat Vehicle).

В видеоролике, опубликованном в официальном Twitter Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов, сообщается, что ACV может передвигаться по земле со скоростью до 96 км/ч, а на воде способна развивать скорость до семи узлов. Как утверждают американские военные, новинка получила новую двигательную установку повышенной мощности.

США показали новую боевую машину-амфибию.

Стоит отметить, что проект военного бюджета США на 2020 финансовый год предполагает покупку 56 боевых машин-амфибий.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года в России рассказали о новейших сторожевых катерах А25 ПС на воздушной подушке. Как отмечалось, новый катер - бронированный, быстроходный, может развивать скорость до 50 узлов. При этом на его борту можно разместить до одного взвода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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