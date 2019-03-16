Умер Уильям Мервин - дважды лауреат Пулитцеровской премии

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-16T08:06:43+03:00

В пятницу на Гавайях в возрасте 91 года умер Уильям Мервин

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В минувшую пятницу, 15 марта, на американских Гавайях умер Уильям Мервин - один из самых влиятельных поэтов США конца XX века, дважды лауреат Пулитцеровской премии. Об этом сообщил пресс-секретарь издательства Copper Canyon Press.

По его словам, поэт умер во сне в своем доме на острове Мауи. На момент смерти мужчине был 91 год, передает The Guardian.

Уильям Стэнли Мервин является одним из крупнейших американских поэтов. Он дважды становился лауреатом Пулитцеровской премии - в 1971 и 2009 годах. Сайт kp.ru писал о том, что во втором случае награда досталась писателю за сборник стихов под названием "Тень Сириуса". Также он на протяжении нескольких лет подряд удостаивался звания поэт-лауреат США .

Свой первый сборник со стихами Мервин вывел в свет, когда ему самому было лишь чуть больше 20 лет. Всего же опубликовано около 30 книг, не считая переводов.

ИСТОЧНИК KP.RU