2019-03-16T08:06:43+03:00
Общество

Умер Уильям Мервин - дважды лауреат Пулитцеровской премии

В пятницу на Гавайях в возрасте 91 года умер Уильям Мервин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Скончался дважды лауреат Пулитцеровской премии поэт Уильям МервинСкончался дважды лауреат Пулитцеровской премии поэт Уильям МервинФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В минувшую пятницу, 15 марта, на американских Гавайях умер Уильям Мервин - один из самых влиятельных поэтов США конца XX века, дважды лауреат Пулитцеровской премии. Об этом сообщил пресс-секретарь издательства Copper Canyon Press.

По его словам, поэт умер во сне в своем доме на острове Мауи. На момент смерти мужчине был 91 год, передает The Guardian.

Уильям Стэнли Мервин является одним из крупнейших американских поэтов. Он дважды становился лауреатом Пулитцеровской премии - в 1971 и 2009 годах. Сайт kp.ru писал о том, что во втором случае награда досталась писателю за сборник стихов под названием "Тень Сириуса". Также он на протяжении нескольких лет подряд удостаивался звания поэт-лауреат США .

Свой первый сборник со стихами Мервин вывел в свет, когда ему самому было лишь чуть больше 20 лет. Всего же опубликовано около 30 книг, не считая переводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция Новой Зеландии заблокировала больницу в городе Хейстингс
Расстрел в мечетях новозеландского Крайстчерча: старик погиб, заслонив собой от пуль другого человека
Мадуро назвал атаку на энергосистему Венесуэлы терактом со стороны США
"Яндекс" приступил к тестированию собственной социальной сети
National Interest заявил, что Россия обошла Запад в санкционной войне
Погода в Москве на 16 марта 2019 года: ожидается снег с дождем
В Ираке из-за утечки хлора пострадали около 90 человек
В Сети появилось видео перепалки Порошенко с пенсионером, «поблагодарившего» его за бедность
Бывший сотрудник Пентагона признался в шпионаже на Китай
С космодрома во Флориде стартовала ракета Delta IV с военным спутником
Франция потребовала, чтобы Британия объяснила перенос сроков Brexit
Минфин США отказался комментировать иск Дерипаски
Число жертв теракта в Новой Зеландии возросло до 50
Telegraph: Консерваторы поддержат сделку Мэй, если она согласится уйти в отставку
В Индии решили переснять «Форреста Гампа»
Порошенко заявил, что США, ЕС и Канада нанесли «триединый удар» по России
ЧМ – 2018 по футболу в России стал для ФИФА самым прибыльным в истории
Уволенный со скандалом Джеймс Ганн продолжит съемки третьей части «Стражей галактики»
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса об отмене ЧП
На Останкинской телебашне погасли огни в знак траура по жертвам атаки в Новой Зеландии
В Латвии оштрафовали двух солдат США за осквернение памятника Свободы
«Аэрофлот» призвал пассажиров к пунктуальности
МИД России пообещал «практический ответ» на новые санкции США и Канады
Американский ядерный бомбардировщик приблизился к границе России
Порошенко жестко ответил пенсионеру, «поблагодарившего» его за бедность