2019-03-16T16:21:50+03:00
Политика

Мариани надеется встретиться с Путиным

Делегация французских политиков отмечает 5-летие "крымской весны"
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Французские политики пообщались с крымчанами в ходе прогулки по набережной ЯлтыФранцузские политики пообщались с крымчанами в ходе прогулки по набережной ЯлтыФото: Елена ЧИНКОВА
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Возглавляющий делегацию французских политиков на пятилетии "крымской весны" Тьерри Мариани не исключил, что в перспективе встретится с Владимиром Путиным.

- Внезапно у нас появилась возможность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможно, мы сможем с ним встретиться, нужно это согласовать, - сообщил он в субботу на встрече в Заксобрании Севастополя.

Напомним, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий вот уже в третий раз организовал визит французских политиков на российский полуостров в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией. В 2015-м они первые прорвали политизоляцию Крыма. Некоторые из них после этого потеряли мандаты депутатов и сенаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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