Мариани надеется встретиться с Путиным
Возглавляющий делегацию французских политиков на пятилетии "крымской весны" Тьерри Мариани не исключил, что в перспективе встретится с Владимиром Путиным.
- Внезапно у нас появилась возможность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Возможно, мы сможем с ним встретиться, нужно это согласовать, - сообщил он в субботу на встрече в Заксобрании Севастополя.
Напомним, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий вот уже в третий раз организовал визит французских политиков на российский полуостров в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией. В 2015-м они первые прорвали политизоляцию Крыма. Некоторые из них после этого потеряли мандаты депутатов и сенаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU