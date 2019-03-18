2019-03-18T05:56:13+03:00
Общество

Россияне назвали критерии "работы мечты"

Самыми важными оказались высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив
Юлия ДИВЕЕВА
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Стало известно, что россияне больше всего ценят в своей работеСтало известно, что россияне больше всего ценят в своей работеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Работа мечты" должна быть стабильной и хорошо оплачиваться. Именно эти критерии россияне называли основными в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Мечтают о стабильности в работе 76% опрошенных, а для 74% россиян важна высокая зарплата. Почти столько же респондентов (73%) признались, что ценят хороший рабочий коллектив. Об опытном и лояльном руководители мечтают 56% тех, кто участвовал в исследовании. И замыкают пятерку критериев логистические требования - удобное расположение и близость к дому (54%).

Так же россияне считают важным наличие соцпакета и нематериальных бонусов (44%), гибкий график работы в офисе (30%), Возможность быстрого карьерного роста (29%), а также наличие разнообразных и интересных проектов (28%), передает РИА Новости.

Меньше всего россиян волнует наличие корпоративного детского сада. Об этом упомянули всего 5% опрошенных. Также среди названных критериев оказались известность и престиж компании и возможность одеваться без дресс-кода.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из всех округов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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