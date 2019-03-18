В метро Гонконга столкнулись два поезда
В метро китайского Гонконга в ночь на 18 марта столкнулись два поезда. СОб этом сообщила радиотелевещательная корпорация RTHK.
ЧП произошло на красной ветке близ станции "Сентрал" в деловом центре города во время тестирования новой сигнальной системы. Поезда были пустые, поэтому пострадали только машинисты: один получил травму ноги, а второй отравился угарным газом. Оба были госпитализированы.
После столкновения один состав сошел с рельсов. Его вагоны сильно покорежены.
Оператор железнодорожного транспорта корпорация MTR предупредила, что из-за аварии движение между станциями "Сентрал" и "Эдмирэлти" на "красной" ветке остановлено на целый день. На самой же линии поезда будут ходить с увеличенным интервалом.
"Красная" ветка гонконгского метро связывает остров Гонконг с материковой частью города.
ИСТОЧНИК KP.RU