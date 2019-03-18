В метро Гонконга столкнулись два поезда

СЕГОДНЯ 06:12 2019-03-18T06:12:58+03:00

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В метро китайского Гонконга в ночь на 18 марта столкнулись два поезда. СОб этом сообщила радиотелевещательная корпорация RTHK.

ЧП произошло на красной ветке близ станции "Сентрал" в деловом центре города во время тестирования новой сигнальной системы. Поезда были пустые, поэтому пострадали только машинисты: один получил травму ноги, а второй отравился угарным газом. Оба были госпитализированы.

После столкновения один состав сошел с рельсов. Его вагоны сильно покорежены.

Оператор железнодорожного транспорта корпорация MTR предупредила, что из-за аварии движение между станциями "Сентрал" и "Эдмирэлти" на "красной" ветке остановлено на целый день. На самой же линии поезда будут ходить с увеличенным интервалом.

"Красная" ветка гонконгского метро связывает остров Гонконг с материковой частью города.

ИСТОЧНИК KP.RU