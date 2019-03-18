Крыши многоквартирных домов будут ремонтировать реже

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-18T09:13:46+03:00

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Ремонтировать крыши многоквартирных домов можно будет реже. Это связано с тем, что в Минстрое утвердили новый свод правил СП 17 «Крыши», который прописывает технологию проводимых работ и качество используемых материалов.

Документ был подписан 18 февраля 2019 года, а вступит он в действие с 18 августа 2019 года. Новый свод правил позволит увеличить межремонтный срок службы кровель до 15–25 лет и более. Для основных видов утеплителей будут введены требования, исходя из того, как активно используется поверхность кровли. Если несколько десятилетий назад предполагалось, что нужно только очищать снег, то сегодня на крышах размещаются охлаждающие установки, которые не только оказывают температурное воздействие, но и требуют постоянного к себе внимания. Материалы просто не выдерживают такой нагрузки, отсюда проседания, протечки.

Например, после вступления правил в действие можно будет использовать металлочерепицу, не менее 0,5 мм толщиной, а композитную черепицу – не менее 0,45 мм толщиной, без учета полимерного защитного покрытия.

Эксперты отмечают, что новые нормативы вытеснят с рынка некачественную продукцию, а жильцам домов позволят реже вспоминать о ремонте крыш, что серьезно сэкономит им средства, пишет газета «Известия».

Ремонт крыш - это настоящее бедствие для жильцов многоквартрных домов. Например, в доме №18 на проезде Грибоедова в Рязани начался капитальный ремонт кровли… Рабочие сняли покрытие и… исчезли. В итоге два месяца люди жили в буквальном смысле без крыши над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU