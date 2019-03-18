Россия и Америка смоделируют полет на Луну

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-18T09:45:14+03:00

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Россия и Америка приступают к эксперименту по моделированию полета на Луну. Стартует программа уже 19 марта и продлится четыре месяца. За это время предстоит не только рассчитать место под строительство базы на поверхности спутника нашей планеты, но и подготовить космонавтов.

Всего в экипаже честь человек: трое мужчин и столько же женщин. Четыре месяца, пока будет идти эксперимент, они будут находиться в полной изоляции и проходить постоянные тесты. Тестирование включает в себя не только специальные физические нагрузки, близкие к реальным на Луне, но и психологические.

Смешанный экипаж позволит оценить разницу между реакциями мужского и женского организма на нагрузки, связанные с длительным пребыванием в космосе.

Кстати, во время отбора экипажа между странами возникли споры: NASA отдает предпочтение более опытным кандидатам, а в России считают, что претенденты могут быть молодыми. В итоге сошлись на компромиссе: средний возраст составит 28–30 лет.

До сегодняшнего дня на Луне побывало 12 американских астронавтов с 1969 по 1972 год. После этого спутник посещали только беспилотные аппараты, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU