2019-03-18T12:35:29+03:00
В мире

Лидер правящей партии Румынии госпитализирован из-за болей в спине

Генеральный секретарь СДП сказал, что политик еле держался на ногах и не мог говорить
Елена Гильманова
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Лидер Социал-демократической партии Ливиу Драгня на пресс-конференции в штабе СДПЛидер Социал-демократической партии Ливиу Драгня на пресс-конференции в штабе СДПФото: REUTERS
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Один из самых влиятельных политиков Румынии, лидер правящей в стране Социал-демократической партии (СДП), спикер Палаты депутатов (нижней палаты парламента) Ливиу Драгня госпитализирован из-за болей в спине.

Генеральный секретарь СДП Кодрин Штефэнеску сообщил агентству Mediafax, что Драгня был госпитализирован вечером 16 марта. По его словам, «медики приняли решение о госпитализации и запретили ему выходить из больницы», они должны принять решение нужна ли операция. Врачи добавили, что «поездка по стране с такими болями сопряжена с большим риском».

Штефэнеску пояснил, что у политика «был эпизод поясничной дископатии. Генеральный секретарь добавил, что с произошедшим обострением Драгня «едва стоял на ногах и едва говорил из-за боли».

В эти дни лидер партии совершал поездку по местным организациям СДП. На боли в спине он стал жаловаться 15 марта.

Напомним, ранее kp.ru писал о том, что с 1 января Румыния первый раз в своей истории сроком на полгода вступила в права председателя в Европейском союзе. Однако многие эксперты указывают на внутриполитические противоборства в самой стране на фоне нерешенных проблем в ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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