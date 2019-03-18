2019-03-18T13:57:50+03:00
Общество

Метеорологи сказали, что Москве больше не грозят снегопады

Но и резкого потепления ожидать тоже не стоит
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Жителям Москвы и всего столичного региона больше не грозят снегопадыЖителям Москвы и всего столичного региона больше не грозят снегопадыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жителям Москвы и всего столичного региона больше не грозят снегопады, если на ближайшей неделе, начавшейся 18 марта, снег и выпадет, то лишь кратковременно и вперемешку с дождем, причем сразу начнет таять - такой прогноз озвучил Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Неделя в Москве начинается с переменной облачности, местами возможны небольшие осадки, днём — плюс 5–7 градусов, по области — до плюс 8. Ветер юго-восточный и южный. В последующие два дня, 19 и 20 марта, будет облачно с прояснениями, временами осадки, ночью — минус 2 — плюс 3 градуса, днём плюс 3–8" — рассказал "Российской газете" синоптик

Также Голубев подчеркнул, что не стоит ждать неожиданного и резкого потепления, в этом году весна приходит постепенно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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