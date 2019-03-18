2019-03-18T15:18:12+03:00
Происшествия

Авария с машиной ДПС на Ленинградском шоссе попала на видеорегистратор

Автомобиль получил серьезные повреждение, водитель, к счастью, почти не пострадал
Наталия ЕРОШКИНА
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Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, сам водитель, к счастью, почти не пострадалНесмотря на серьезные повреждения автомобиля, сам водитель, к счастью, почти не пострадал
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Машина ДПС въехала в столб на Ленинградском шоссе недалеко от дома 34. Авария произошла в субботу 16 марта около 9 часов вечера. Водитель служебного транспорта не смог справиться с управлением.

На кадрах видно, как автомобиль с включенными проблесковыми маячками несётся по крайней правой полосе. Через мгновение он вылетает с дороги и врезается в столб. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, сам водитель, к счастью, почти не пострадал.

Скорая осмотрела сотрудника правоохранительных оргнанов, и он своим ходом отправился в отделение полиции объяснять, каким образом служебное авто превратилось в непригодный металлолом.

В Москве машина ДПС врезалась в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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