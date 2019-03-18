Авария с машиной ДПС на Ленинградском шоссе попала на видеорегистратор

СЕГОДНЯ 15:18 2019-03-18T15:18:12+03:00

Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, сам водитель, к счастью, почти не пострадал

Автомобиль получил серьезные повреждение, водитель, к счастью, почти не пострадал

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Машина ДПС въехала в столб на Ленинградском шоссе недалеко от дома 34. Авария произошла в субботу 16 марта около 9 часов вечера. Водитель служебного транспорта не смог справиться с управлением.

На кадрах видно, как автомобиль с включенными проблесковыми маячками несётся по крайней правой полосе. Через мгновение он вылетает с дороги и врезается в столб. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, сам водитель, к счастью, почти не пострадал.

Скорая осмотрела сотрудника правоохранительных оргнанов, и он своим ходом отправился в отделение полиции объяснять, каким образом служебное авто превратилось в непригодный металлолом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697811" frameborder="0"></iframe> В Москве машина ДПС врезалась в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU