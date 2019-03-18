Глава чеченского "Мемориала" получил 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков

18 Март 20:43 2019-03-18T20:43:35+03:00

В машине правозащитника полицейские нашли более 200 граммов марихуаны, которую тот "хранил для себя"

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Шалинский суд Чеченской республики установил, что руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев хранил марихуану не для продажи, а для себя. Целых 207,84 граммов. Это довольно много: чтобы получить такое количество наркотика необходимо обработать и высушить несколько кустов конопли.

За эту незаконную тягу к дури в "особо крупном размере" судья Мадина Зайнетдинова приговорила Титиева к четырем годам с "отбыванием наказания в колонии-поселении". Согласно приговора суда Титиев хранил "травку" без цели сбыта, то есть для личного употребления.

Адвокаты не согласились с таким приговором и собираются его оспаривать. Они заявляют, что наркотики Титиеву подбросили. За чеченского правозащитника уже заступился Европарламент. Там заявили, что обвинения против директора чеченского "Мемориала" были сфабрикованы.

ИСТОЧНИК KP.RU